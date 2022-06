Spectacle de l’école de danse : « Si j’étais Président » Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: 24110

Saint-Astier

Spectacle de l’école de danse : « Si j’étais Président » Saint-Astier, 26 juin 2022, Saint-Astier. Spectacle de l’école de danse : « Si j’étais Président » Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

2022-06-26 – 2022-06-26 Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier 24110 Spectacle des groupes de danse classique, contemporaine, africaine, modern’jazz et hip-hop.

Durée 2h30 avec entracte.

Centre culturel. Tarif unique : 6 € / spectacle.

Réservation conseillée

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

