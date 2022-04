Spectacle de l’Ecole de Ballet – Studios de Biarritz Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de l’Ecole de Ballet – Studios de Biarritz Biarritz, 5 juin 2022, Biarritz. Spectacle de l’Ecole de Ballet – Studios de Biarritz Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

2022-06-05 20:30:00 – 2022-06-05 Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques L’Ecole de Ballet, Studios de Biarritz, présentera son spectacle de fin d’année le 5 juin à la Gare du Midi.

Après deux ans sans représentation publique, tous les élèves de l’école seront sur scène pour présenter un spectacle inspiré de l’emblématique ballet COPPELIA. Reprenant les différents tableaux du ballet et certaines chorégraphies d’Arthur Saint Léon sur la musique composée par Léo Delibes, les élèves offriront une soirée pleine de vivacité, de délicatesse et de poésie.

+33 5 59 22 44 66

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

