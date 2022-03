Spectacle – De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons Trégueux, 8 avril 2022, Trégueux.

Spectacle – De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault Trégueux

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08 21:40:00 Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault

Trégueux Côtes d’Armor Trégueux

Décalée dans le genre comme dans le temps… Voici enfin cette comédie musicale à Bleu pluriel ! Des chansons souriantes, des musiques entraînantes, des danses virevoltantes… Mais derrière les apparences, une société glaçante où la réussite est devenue une valeur suprême. C’est drôle, c’est grinçant. De Denis Athimon et Bertrand Bouessay et avec Nina Gohier, Justine Curatolo, Benoit Hattet, Marina Le Guennec et Gregaldur (François Athimon Création musicale).

A partir de 9 ans.

bleupluriel@ville-tregueux.fr +33 2 96 71 31 20 http://www.bleu-pluriel.com/

