Spectacle de l’ARCAL: Bastien Bastienne de WA Mozart, l’histoire universelle de l’Amour Sous la halle Vielle-Aure, dimanche 7 juillet 2024.

Dans cette version de l’ARCAL, l’amour au cours des siècles reste toujours la même histoire !!

Alternant des sentiments passionnels et de la magie qui permettront de faire éclore des sentiments sereins et la découverte du vrai amour !!

Le petit opéra de Mozart enrichit de ses plus beaux Liedern et de quelques airs d’opéra les plus connus viendra réjouir nos oreilles et nos émotions.

Les chanteurs seront accompagnés en alternance par le piano et/ou l’ensemble orchestral.

8 chanteurs

4 musiciennes

1 cheffe

Libre participation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 21:00:00

fin : 2024-07-07

Sous la halle Place de la Fontaine

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie vielle-aure@pyrenees2vallees.com

