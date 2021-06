Orbec Centre Culturel Calvados, Orbec Spectacle de Ladji Diallo « La palabre des vestibules » Centre Culturel Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Spectacle de Ladji Diallo « La palabre des vestibules » Centre Culturel, 7 juin 2021-7 juin 2021, Orbec. Spectacle de Ladji Diallo « La palabre des vestibules »

Centre Culturel, le lundi 7 juin à 19:00

Ladji Diallo conte, chante et joue : venez assister à ce spectacle de conte revisité, au croisement du théâtre et de la chanson!

Gratuit / Sur inscription

Festival Ma Parole Centre Culturel Orbec, 4, rue du Concours Orbec Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-07T19:00:00 2021-06-07T21:00:00

