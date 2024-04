Spectacle de la troupe Temps’danse Pontarlier, dimanche 19 mai 2024.

Organisé par Temps’Danse Pontarlier.

Les danseuses de la troupe Temps’danse ont hâte de vous retrouver pour leur show. Véritable aboutissement d’une année de travail, on vous fera voyager avec des tableaux variés et festifs.

Au programme: de l’émotion, de l’évasion avec des rythmes endiablés et costumes colorés.

Billetterie en vente prochainement à l’Office de Tourisme ou sur place. 7 7 EUR.

Début : 2024-05-19 20:00:00

fin : 2024-05-19 21:30:00

Théâtre B. Blier

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Spectacle de la troupe Temps’danse Pontarlier a été mis à jour le 2024-04-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS