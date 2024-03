Spectacle de la Troupe bat de l’aile « L’amour est dans le train » Meuzac, dimanche 24 mars 2024.

Spectacle de la Troupe bat de l’aile « L’amour est dans le train » Meuzac Haute-Vienne

Embarquez pour le nouveau spectacle de la Troupe bat de l’aile officiel « L’amour est dans le train »

Pour ce nouveau spectacle, la troupe vous propose de voyager avec elle où la morosité n’aura pas de place…

Dans un le premier acte nous passerons de wagon en wagon à la rencontre de personnages qui ont tous une bonne raison d’arriver à l’heure en région parisienne. Le second acte permettra de poser brièvement nos valises chez Berthe, un personnage attachant pratiquant la colocation intergénérationnelle. Jackie et Lulu seront du voyage.

D’un rebondissement à un autre, tout en restant sur les rails d’une intrigue insoutenable, le spectateur sera immergé plus que jamais dans un univers parallèle ou la bonne humeur est la règle ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:30:00

fin : 2024-03-24

Salle des fêtes

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

