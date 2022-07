Spectacle de la troupe « Bat de l’aile » à Meuzac Meuzac Meuzac, 16 juillet 2022, MeuzacMeuzac.

Le 12ème spectacle de la Troupe Bat de l’Aile sera présenté pour la première fois le samedi 16 juillet 2022, esplanade de la Halle (extérieur) à Meuzac (87). Rendez-vous à 21h pour “Une opération qui bat de l’aile”.

Cette nouvelle création de la Troupe Bat de l’Aile va vous mêler à une prise d’otage. Une opération montée de toute pièce par l’agent “Balais d’or”, son équipe sera notamment composée du célèbre duo Jackie et Lulu. Infiltrés malgré eux, Saturnin et Mosur lo Frisat, deviendront complices des preneurs d’otages. Le rire et la détente seront la clef de votre liberté ! Ne vous y trompez pas, il s’agit bien d’une pièce de théâtre drôle et décalée comme toujours ! Pour la première fois, la troupe décide de vous proposer une seule pièce de 120 minutes en deux actes, en français et en langue limousine. L’appui de la vidéo avec grand écran, la mise en place de deux scènes et un éclairage subtil permettront de vivre sous tous les angles cette prise d’otage qui ne se passera évidemment pas comme prévu.

8 comédiens seront sur scène dans ce 12ème spectacle, dont une nouvelle jeune comédienne qui rejoint l’aventure. 2 techniciens s’occuperont de la sonorisation, des vidéos sur grand écran et des éclairages. La Troupe Bat de l’Aile tient à remercier les nombreux bénévoles, le comité des fêtes, la mairie de Meuzac, la communauté de communes Briance Sud Haute-Vienne et les médias pour leurs aides et soutien.

La Troupe Bat de l’Aile vous présente son nouveau spectacle. la première représentation du 12ème spectacle de la Troupe Bat de l’Aile aura lieu le samedi 16 juillet 2022, à Meuzac. 8 euros l’entrée, renseignements sur le site internet : latroupebatdelaile.e-monsite.com

Placement par ordre d’arrivée (pas de réservation).

