Spectacle de la troupe Afö, 6 juin 2022, .

Spectacle de la troupe Afö

2022-06-06 11:00:00 – 2022-06-06 12:00:00

La troupe Afö percussions est un collectif de musiciens et de danseuses proposant des spectacles autour des musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, alliant la puissance des percussions et de la danse, la mélodie du balafon ou la douceur du n’goni et des chants.

Soucieux de promouvoir cette richesse culturelle, c’est une invitation au voyage en pays mandingues.”

Spectacle de musique, de danse et de chant traditionnels d’Afrique de l’ouest.

La troupe Afö percussions est un collectif de musiciens et de danseuses proposant des spectacles autour des musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, alliant la puissance des percussions et de la danse, la mélodie du balafon ou la douceur du n’goni et des chants.

Soucieux de promouvoir cette richesse culturelle, c’est une invitation au voyage en pays mandingues.”

dernière mise à jour : 2022-04-14 par