Les enfants seront-ils aussi audacieux que Map pour partir à la conquête de l’Univers et répondre correctement aux questions de Thomas Pesquet ? Seul les étoiles nous le diront ! 1h d’émerveillement offert? en étant acteur et spectateur. Les enfants participent, doivent secourir les personnages, chanter, danser, se costumer… Par Josiane de Planète Mômes

3 euros par personne

Un concours est lancé. Des places à bord de l’ISS sont en jeu. L’excitation est totale mais ne perdons pas le Nord pour décoller vers l’Espace ! salle de l’Europe aillon le jeune Aillon-le-Jeune Savoie

