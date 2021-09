Nogaro Bas-Armagnac Gers, Nogaro Spectacle de la résidence artistique de territoire Bas-Armagnac Nogaro Catégories d’évènement: Gers

Nogaro

Spectacle de la résidence artistique de territoire Bas-Armagnac, 18 janvier 2022, Nogaro. Spectacle de la résidence artistique de territoire

Bas-Armagnac, le mardi 18 janvier 2022 à 20:00

Spectacle ouvert à tous, proposé dans le cadre de la résidence artistique de territoire. “Sovann, la petite fille et les fantômes”, Cie l’Aurore Bas-Armagnac Nogaro Nogaro Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-18T20:00:00 2022-01-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Nogaro Autres Lieu Bas-Armagnac Adresse Nogaro Ville Nogaro lieuville Bas-Armagnac Nogaro