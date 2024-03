Spectacle de la nécessité à la gravité Vogelgrun, samedi 16 mars 2024.

Spectacle de la nécessité à la gravité Vogelgrun Haut-Rhin

Une jongleuse, confrontée à un quotidien sans cesse perturbé, s’adapte avec humour et panache à la gravité de l’époque. Elle avance, s’accroche dans ce monde altéré, venteux, bancale, sans réaliser que ses habitudes sont une partie des causes du bouleversement.

Et, même si, un jour tout s’envolait, elle s’en arrangerait, et continuerait à faire danser les objets. Que ferait-elle si même la gravité était perturbée ? Une fiction poétique pour une urgence climatique. Dès 5 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16

Art’rhena

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Spectacle de la nécessité à la gravité Vogelgrun a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach