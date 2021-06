Spectacle De la morue – Cartographie 6 / Frédéric Ferrer – Cie Vertical Détour Moncoutant-sur-Sèvre, 13 juin 2021-13 juin 2021, Moncoutant-sur-Sèvre.

Spectacle De la morue – Cartographie 6 / Frédéric Ferrer – Cie Vertical Détour 2021-06-13 17:00:00 – 2021-06-13 18:30:00 Pescalis Aquarium

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Moncoutant-sur-Sèvre

8 EUR Conférence théâtrale, scientifique et comique. Entre rigueur scientifique et comique absurde, Frédéric Ferrer, cartographe et metteur en scène génial des dérèglements climatiques, mène l’enquête sur la disparition de la morue surexploitée par les humains. Il expose, s’emballe, interroge… car si l’effondrement menace, le rire reste la politesse du désespoir !

Vous l’aviez peut-être découvert sur la scène du Théâtre de Bressuire en janvier 2020 avec Wow ! ou nos possibilités de vivre ailleurs. Frédéric Ferrer revient pour la cartographie 6 de son Atlas de l’Anthropocène.

A partir de 12 ans. Suivant les conditions climatiques, adaptez vos tenues et privilégiez des chaussures confortables.

+33 5 49 80 61 55

Mathide Delahaye