SPÉCTACLE « DE LA CROYANCE À L’INFINI DES POSSIBLES » À LA MINOTERIE LA MINOTERIE Gardouch, samedi 24 février 2024.

« Si vos rêves ne vous font pas peur, c’est qu’ils ne sont pas assez grands. » Ellen Johnson Sirleaf

Aujourd’hui nous sommes en 2135, tous les êtres sont éveillés.

Comment imaginer qu’il y a encore 115 ans, des êtres se divisaient par hiérarchie, par genre, par race, par âge, par savoir, par religion, par profession, par statut économique et social, par sexualité, par frontière, pour s’octroyer des privilèges pendant des décennies ? Incroyable, et pourtant… Nous allons faire un saut « quantique » en arrière en 2020, année charnière, et nous remonterons bien plus loin dans l’histoire.

Avec beaucoup d’humour, nous allons tenter ensemble de décrypter les organisations psychologiques, émotionnelles de différentes époques, et les répercussions politiques, mais aussi socio-culturelles qui ont impacté les savoir-agir des individus qui nous ont précédés. Et peut-être parviendrons-nous à comprendre comment grâce à nos ancêtres, nous avons pu devenir qui nous sommes : des humains conscients.

Agrémentée de supports visuels, vidéos et sonores, cette conférence théâtralisée est soutenue avec éclat et habileté par la talentueuse comédienne Simona Boni. Elle ne s’inquiète pas de paraître tantôt stupide, sensuelle ou dominante, arrogante, dominée, mais aussi envoûtante, intelligente, juste, puissante, émouvante. Elle incarne avec élégance et compassion toutes les composantes (pas toujours flatteuses) de nos personnalités humaines, pour y semer de la compréhension, du sens, de l’espoir et du rire.

Le spectacle sera suivi d’une rencontre avec son autrice, Sandra Thomas.

Pour public à partir de 15 ans

En remplissant votre formulaire d’inscription, c’est à vous de choisir le montant de votre participation parmi 3 tarifs, en fonction de vos ressources :

Tarifs :

Le tarif Blé tendre . Vous avez les moyens de verser 10€ ? Ça tombe bien, c’est la participation moyenne que nous avons estimée nécessaire pour équilibrer nos soirées en rémunérant justement nos intervenants !

Le tarif Fauché comme les blés . Tout est dans le titre, non ? Si vous vous serrez la ceinture, on vous demande une participation minimale de 5€.

Le tarif Blé complet . Si vous avez plus de moyens, vous pouvez nous donner un coup de pouce en versant 15€ à La Minoterie. Cette participation plus substantielle fera aussi oeuvre de solidarité, en compensant les participations inférieures au seuil d’équilibre financier de notre soirée.

Si vous venez à plusieurs personnes, vous pouvez bien entendu choisir un montant différent pour chaque réservation que vous enregistrez, en fonction des moyens de votre famille ou de vos ami(e)s.5 EUR.

LA MINOTERIE 16 Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 00:00:00



