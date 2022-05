Spectacle de la Compagnie Taïko à Fursac Fursac Fursac Catégories d’évènement: 23290

Fursac

Spectacle de la Compagnie Taïko à Fursac Fursac, 8 juin 2022, Fursac.

2022-06-08 – 2022-06-08

Fursac 23290 Fursac A 15h 00, à la Salle des Fêtes de Fursac, spectacle familial. Tarifs : adultes : 5 €uros, enfants : 2 €uros. Le Club du Livre de Fursac reçoit la Compagnie TAIKO pour le spectacle “Les Vacances de Frida”. A 15h 00, à la Salle des Fêtes de Fursac, spectacle familial. Tarifs : adultes : 5 €uros, enfants : 2 €uros. Fursac

