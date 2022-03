Spectacle de La Compagnie du Oui : “CÈ KOI LE SENSE DE LA VI ?” et “ROUGE CHEVALIER” Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône Catégories d’évènement: Gigny-sur-Saône

Saône-et-Loire

Spectacle de La Compagnie du Oui : “CÈ KOI LE SENSE DE LA VI ?” et “ROUGE CHEVALIER” Gigny-sur-Saône, 23 avril 2022, Gigny-sur-Saône. Spectacle de La Compagnie du Oui : “CÈ KOI LE SENSE DE LA VI ?” et “ROUGE CHEVALIER” 6, rue du pont 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône

2022-04-23 – 2022-04-23 6, rue du pont 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire Gigny-sur-Saône EUR 3 5 La soirée se compose d’un solo clownesque et d’une épopée presque chevaleresque pour un clown, d’une quarantaine de minutes chacun. La “Compagnie du Oui” propose des spectacles drôles, décalés et nécessaires !

Ouverture bar : 19h

Premier spectacle à 19h30

Adhésion annuelle à 5€ (étudiants/chômeurs à 2.5€)

fartfelien@aol.com https://morarderic.wixsite.com/fartfelu-fartfelien/spectacles

6, rue du pont 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône

