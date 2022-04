SPECTACLE DE LA COMPAGNIE DU MUSICAL AVEC YVES PUJOL – CANDÉ Candé Candé Catégories d’évènement: Candé

Maine-et-Loire

SPECTACLE DE LA COMPAGNIE DU MUSICAL AVEC YVES PUJOL – CANDÉ Candé, 7 mai 2022, Candé. SPECTACLE DE LA COMPAGNIE DU MUSICAL AVEC YVES PUJOL – CANDÉ Candé

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07 24:00:00

Candé Maine-et-Loire Candé EUR 15 Spectacle de 2h15 avec en première partie un florilège de sept à huit chansons issues des prestations musicales de la Compagnie du Musical et en deuxième partie, l’humoriste Yves Pujol sera invité. Spectacle de la Compagnie du Musical en compagnie d’Yves Pujol, le samedi 7 mai 2022 à la salle Beaulieu à Candé +33 7 86 73 98 43 Spectacle de 2h15 avec en première partie un florilège de sept à huit chansons issues des prestations musicales de la Compagnie du Musical et en deuxième partie, l’humoriste Yves Pujol sera invité. Candé

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Candé, Maine-et-Loire Autres Lieu Candé Adresse Ville Candé lieuville Candé Departement Maine-et-Loire

Candé Candé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cande/

SPECTACLE DE LA COMPAGNIE DU MUSICAL AVEC YVES PUJOL – CANDÉ Candé 2022-05-07 was last modified: by SPECTACLE DE LA COMPAGNIE DU MUSICAL AVEC YVES PUJOL – CANDÉ Candé Candé 7 mai 2022 Candé maine-et-loire

Candé Maine-et-Loire