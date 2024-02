Spectacle de la Compagnie Banana Impro Brumath, vendredi 2 février 2024.

Spectacle de la Compagnie Banana Impro Brumath Bas-Rhin

Vendredi prochain, le 02 février, la bien connue Compagnie Banana Impro sera au Centre Culturel de Brumath ! Leur spectacle Banane et Châtiment est un concept inédit le scénario se construit en collaboration avec le public, les comédiens… et Le Gorille parfois acteur et parfois victime de la malice de ses collègues !

Proposez vos mots les plus improbables aux improvisateurs, et décidez ensuite si leurs usages mérite une Banane, où un Châtiment. Maîtres du sort des comédiens, vous serez au cœur de ce spectacle forcément unique… puisque rien n’est écrit d’avance !

Réservation en ligne https://www.billetweb.fr/spectacle-dimprovisation-banane-ch-timents11

Tarif 10 € / réduit 8 € EUR.

29 rue André Malraux

Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02 22:30:00



