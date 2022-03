Spectacle de la compagnie 3 mètres 33 : Le musée d’art tout terrain d’Henriette et Huguette Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, 14 mai 2022, Bussy-Saint-Martin.

Spectacle de la compagnie 3 mètres 33 : Le musée d’art tout terrain d’Henriette et Huguette

Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, le samedi 14 mai à 19:00

LE MUSÉE D’ART TOUT TERRAIN D’HENRIETTE ET HUGUETTE Par la compagnie 3 mètres 33 Écriture et jeu : Anne Leblanc et Pascale Maillet Soutiens : Ville de Villejuif (94), Gare au Théâtre (94) À l’occasion de la Nuit européeenne des musées, Henriette et Huguette ont concocté, rien que pour vous une visite de l’exposition, aux petits oignons. Découvrez le Musée d’Art Tout Terrain d’Henriette et Huguette ! À l’heure où plus personne n’a le temps d’admirer les chefs-d‘œuvres de la peinture, Henriette et Huguette ont la solution : un musée ambulant portatif qui met l’art à portée de main. Avec elles, vous aurez droit à la grande et petite histoire des grands tableaux ! Durée : 30 min Tout public Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet 1 rue de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne



2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00