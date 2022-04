Spectacle de la Cie chorégraphique de Didier Théron gonfles/véhicules – Terre Musée Soulages Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Nuit des musées

Rodez

Spectacle de la Cie chorégraphique de Didier Théron gonfles/véhicules – Terre Musée Soulages, 14 mai 2022 21:00, Rodez. Nuit des musées Spectacle de la Cie chorégraphique de Didier Théron gonfles/véhicules – Terre Musée Soulages Samedi 14 mai, 21h00 Entrée libre

Trois femmes habillées de structures gonflables tout en rondeur comme la terre mais en noir, s’emparent de l’énergie musicale d’AC/DC pour s’y déployer physiquement.

Trois femmes habillées de structures gonflables tout en rondeur comme la terre mais en noir, s’emparent de l’énergie musicale d’AC/DC pour s’y déployer physiquement. en laissant venir leurs envies, approcher l’excès comme le faisaient les hommes sur les scènes Rock, dans les choix des gestes, des attitudes, soutenues par les images de la déformation du corps qu’amènent ces structures. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ En accès libre, sur réservation

http://www.musee-soulages-rodez.fr https://www.facebook.com/musee.soulages/timeline In free access, without résvertaion Free entry Saturday 14 May, 21:00 Tres mujeres vestidas con hinchables redondeados como la tierra pero en negro, se apoderan de la energía musical de AC/DC para desplegarse físicamente. dejando venir sus antojos, acercarse al exceso como lo hacían los hombres en las escenas Rock, en las elecciones de los gestos, de las actitudes, sostenidas por las imágenes de la deformación del cuerpo que traen estas estructuras.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:00 Jardin du Foirail, 12000 Rodez 12000 Rodez Occitanie

Détails Heure : 21:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Aveyron, Nuit des musées, Rodez Autres Lieu Musée Soulages Adresse Jardin du Foirail, 12000 Rodez Ville Rodez

Musée Soulages Rodez https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodez/

Spectacle de la Cie chorégraphique de Didier Théron gonfles/véhicules – Terre Musée Soulages 2022-05-14 was last modified: by Spectacle de la Cie chorégraphique de Didier Théron gonfles/véhicules – Terre Musée Soulages Musée Soulages 14 mai 2022 21:00 Aveyron nuit musées nuit musées Rodez

Rodez