Musée Soulages, le samedi 14 mai à 21:00

Trois femmes habillées de structures gonflables tout en rondeur comme la terre mais en noir, s’emparent de l’énergie musicale d’AC/DC pour s’y déployer physiquement. en laissant venir leurs envies, approcher l’excès comme le faisaient les hommes sur les scènes Rock, dans les choix des gestes, des attitudes, soutenues par les images de la déformation du corps qu’amènent ces structures. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

