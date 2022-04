Spectacle de la Chaise Musicale La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu Haute-Loire Le spectacle de fin d’année valorisant le travail réalisé tout au long de l’année aura lieu le samedi 02 juillet à 18h30 à l’auditorium Cziffra de La Chaise-Dieu. Entracte avec buvette et entrée gratuite avec libre participation +33 4 71 00 09 93 Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu

