Spectacle de Julie Dufils Rue Georges Brassens Tréméven, samedi 23 mars 2024.

Spectacle de Julie Dufils Rue Georges Brassens Tréméven Finistère

La conteuse Julie Dufils vous propose le spectacle Un océan de rides .

Au rythme des saisons, une galerie de personnages se dévoile. Tantôt touchants, tantôt effrayants, ils nous rappellent à notre humanité trouble et contrastée où bonheur et folie se côtoient jusqu’à la fatalité. On y meurt discrètement, sans un bruit, avec fantaisie et délicatesse.

Le bar, tenu par l’Amicale Laïque, sera ouvert dès la fin du spectacle pour un moment de convivialité.

Entrée libre. Pour un public de + de 12 ans. .

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 21:30:00

Rue Georges Brassens Espace Louis Le Lann

Tréméven 29300 Finistère Bretagne aurelie.foucher@tremeven.fr

