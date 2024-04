Spectacle de Jeanfi Janssens Ateliers magiques de Dani Lary Barbières, jeudi 14 mars 2024.

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites…

39 39 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

