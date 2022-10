Spectacle de Jean-Luc Roudaut « La lumière mystérieuse » Saint-Pabu, 26 octobre 2022, Saint-Pabu.

Spectacle de Jean-Luc Roudaut « La lumière mystérieuse »

Rue Roz Avel Salle Roz Avel Saint-Pabu Finistre Salle Roz Avel Rue Roz Avel

2022-10-26 – 2022-10-26

Salle Roz Avel Rue Roz Avel

Saint-Pabu

Finistre

Pour les enfants de 7 mois à 7 ans

La Maison des Abers – Ti an Aberioù met en avant les phares durant les vacances de la Toussaint et décline plusieurs animations autour de cette thématique, notamment la présentation du conte musical « La lumière mystérieuse » de Jean-Luc Roudaut, artiste jeune public et Martine Kerrien auteure de contes pour enfants. Venez découvrir ce spectacle original qui s’adresse aux enfants de 7 mois à 7 ans, avec une version en breton intitulée « Ar gouloù kevrinus » sous la forme d’un kamishibaï musical.

Mais savez-vous ce qu’est un kamishibaï ? C’est un petit théâtre japonais où défile les images de Virginie Grosos, l’illustratrice du conte. Et pourquoi musical ? Parce que l’histoire contée par Martine est accompagnée au chant et à la guitare par Jean-Luc et au handpan et beatbox par Noah.

L’histoire : Ce soir Aëlya a peur. Elle se cache sous ses draps. Mais quelle est donc cette lumière qui se promène dans le jardin ? Est-ce un korrigan, un dragon, un voleur, à moins que ce ne soit un…

A 10h15 : Version bilingue breton/français

A 11h15 : Version française

Salle Roz Avel Rue Roz Avel Saint-Pabu

dernière mise à jour : 2022-10-11 par