spectacle de janvier de l’AOL Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Romain-la-Virvée

spectacle de janvier de l’AOL Saint-Romain-la-Virvée, 15 janvier 2023, Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée. spectacle de janvier de l’AOL Salle des fêtes de St Romain la Virvée Saint-Romain-la-Virvée Gironde

2023-01-15 16:00:00 – 2023-01-15 23:00:00 Saint-Romain-la-Virvée

Gironde Saint-Romain-la-Virvée Théâtre de marionnettes sur caisses

par la compagnie « l’oiseau manivelle »

Le dimanche 15 janvier, à 16h00

Salle Milonis, Saint Romain la Virvée L’Ogre Babborco est terrifiant, même s’il ne dévore plus les

enfants du village. Mais si comme Piétrino, tu devais lui

porter seul son repas alors que tu n’as pas mangé depuis

longtemps, qu’est-ce que tu ferais ? Ouvrirais-tu la marmite

? Surtout que tu risques gros, très gros, à défier l’autorité de

Monsieur Babborco, Roi auto-proclamé…

Librement inspiré d’un conte sarde, ce spectacle qui explore le

jeu choral et la manipulation de marionnettes à quatre

mains, nous rappelle qu’une action inconsidérée (comme

manger un gnocchi) peut changer le monde. Théâtre de marionnettes sur caisses

par la compagnie « l’oiseau manivelle »

Le dimanche 15 janvier, à 16h00

Salle Milonis, Saint Romain la Virvée L’Ogre Babborco est terrifiant, même s’il ne dévore plus les

enfants du village. Mais si comme Piétrino, tu devais lui

porter seul son repas alors que tu n’as pas mangé depuis

longtemps, qu’est-ce que tu ferais ? Ouvrirais-tu la marmite

? Surtout que tu risques gros, très gros, à défier l’autorité de

Monsieur Babborco, Roi auto-proclamé…

Librement inspiré d’un conte sarde, ce spectacle qui explore le

jeu choral et la manipulation de marionnettes à quatre

mains, nous rappelle qu’une action inconsidérée (comme

manger un gnocchi) peut changer le monde. +33 6 87 35 77 11 AOL Asques et St Romain la Virvée aol

Saint-Romain-la-Virvée

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Romain-la-Virvée Autres Lieu Saint-Romain-la-Virvée Adresse Salle des fêtes de St Romain la Virvée Saint-Romain-la-Virvée Gironde Ville Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée lieuville Saint-Romain-la-Virvée Departement Gironde

Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-romain-la-virvee-saint-romain-la-virvee/

spectacle de janvier de l’AOL Saint-Romain-la-Virvée 2023-01-15 was last modified: by spectacle de janvier de l’AOL Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée 15 janvier 2023 Gironde saint romain la virvée Saint-Romain-la-Virvée Gironde Salle des fêtes de St Romain la Virvée Saint-Romain-la-Virvée Gironde

Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée Gironde