Paris Spectacle de Highland Dance Village Rugby Paris, 5 octobre 2023, Paris. Le jeudi 05 octobre 2023

de 19h15 à 20h00

.Tout public. gratuit

Le groupe Highland Dancing France sera au Village Rugby le 5 octobre pour partager sa passion de la culture écossaise. Venez découvrir cette discipline traditionnelle spectaculaire ! Pionniers du genre en France, le groupe Highland Dancing France réunit des professionnels et des passionnés de danses traditionnelles celtiques. Leur discipline s’inspire des danses folkloriques écossaises mais aussi du quadrille et du ballet. Village Rugby Place de la Concorde 75008 Paris Contact :

