Spectacle de Gus illusioniste Rue du Canal Pornic, mardi 13 mai 2025.

Spectacle de Gus illusioniste Rue du Canal Pornic Loire-Atlantique

Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show !

Cet As de la manipulation fait apparaitre, disparaitre et voler les cartes avec une dextérité exceptionnelle. Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires ! 90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse, et une pointe de romantisme.

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-05-13 20:00:00

fin : 2025-05-13 20:00:00

Rue du Canal Casino de Pornic

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire comm-pornic@partouche.com

L’événement Spectacle de Gus illusioniste Pornic a été mis à jour le 2024-04-09 par eSPRIT Pays de la Loire