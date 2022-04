SPECTACLE DE GUIGNOL ET LE MYSTERE DU YÉTI Cheffes Cheffes Catégories d’évènement: Cheffes

Cheffes Maine-et-Loire Cheffes Dans cette nouvelle aventure Guignol part rendre visite à son ami gnafron en vacances

au Népal réputé pour sa légende du Yéti… Ne pensant qu’à une blague Guignol fera face

à une véritable fiction devenue réalité ! Le gendarme va annoncer au village la présence d’un Mystérieux Yéti, le vilain Fripouille va alors le Kidnapper et tenté d’arrêter le temps… 2 séances : 14h30 et 16h30.

Salle de l’Espace Val du Piron, à côté du stade

Durée : env 45 min

