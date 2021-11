Lacanau Lacanau 33680, Lacanau Spectacle de Grabuge de Noël par La Cie La Compagnie Du Si Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: 33680

Lacanau

Spectacle de Grabuge de Noël par La Cie La Compagnie Du Si
Ludo-médiathèque de la Ville 8 Avenue de la Libération Lacanau

2021-12-09 18:00:00

Une dinde refuse de servir de plat principal pour Noël. Des vaches partent chercher leur sapin. Le loup préféré des enfants n'aime pas Noël… La compagnie du Si vous invite à découvrir un Noël espiègle, poétique, drôle et musical. 18h Ludo-Médiathèque Ville Sur inscription A partir de 3 ans

