Spectacle de Gilles Bizouerne : « Même pas peur » à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 10h30 à 11h15

.Public enfants adolescents. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit

Et si on jouait à se faire peur…Comment ? Avec des histoires surprenantes racontées du bout des lèvres, du bout des doigts. Entre éclats de rire et frissons, une rencontre cocasse et ludique proposée par Gilles Bizouerne, conteur.

A partir de 4 ans, sur inscription uniquement à partir du 2 novembre 2023.

« Papa, laisse la lumière allumée », «Juste là ! Le rideau a bougé », « Au secours ! J’arrive pas à descendre de l’arbre ». Tous les enfants traversent des peurs aux différentes périodes de leur vie…Découvrez le fabuleux spectacle du conteur Gilles Bizouerne, auteur entre autres de la série Loup Gris et de Pierre et la sorcière.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription uniquement à partir du 2 novembre.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

©Gilles Bizouerne