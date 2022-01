Spectacle – De Gaulle est de retour Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Nord

Spectacle – De Gaulle est de retour Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 25 février 2022, Annœullin. Spectacle – De Gaulle est de retour

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le vendredi 25 février à 20:30

Une comédie inédite, déjantée qui emporte dans son passage les grands moments de l’histoire de France avec le retour du Général de Gaulle ! Tarif : 5€ Durée : 1h20 Billetterie à partir du mardi 25 janvier 2022 à la Médiathèque d’Annoeullin Pass et masque obligatoire.

5€

Une comédie inédite, déjantée qui emporte dans son passage les grands moments de l’histoire de France avec le retour du Général de Gaulle ! Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annœullin, Nord Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Ville Annœullin lieuville Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin Departement Nord

Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annoeullin/