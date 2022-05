Spectacle de force basque avec Napurrak

Différentes épreuves : tir à la corde, lever de paille, enclume, sciage de bois, lever de charette, course de sacs et de bidons.

Restauration sur place. Repli assuré en cas de pluie. Différentes épreuves : tir à la corde, lever de paille, enclume, sciage de bois, lever de charette, course de sacs et de bidons.

