Spectacle de Florent Peyre 2021-11-19 20:30:00

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 37.5 37.5 Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première…

Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire ! Rires, folie et frénésie garantis ! dernière mise à jour : 2021-10-15 par

