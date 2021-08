Saint-Dié-des-Vosges Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Spectacle de flamenco par l’ensemble ¡Arsa! Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Musée Pierre Noël, le samedi 18 septembre à 16:30

### Dans le cadre de l’exposition « Empreintes, peintures de Fausto Olivares » présentée jusqu’au 19 septembre, assistez à un spectacle de flamenco. Ancré dans la terre andalouse et nourri d’influences arabes, séfarades, puis latinas, le flamenco est le cri de l’existence. De cette fontaine de vie, profondément tragique et furieusement joyeuse, les significations et les rythmes font vibrer chacun d’entre nous. La catharsis laisse place à la fiesta! ¡Arsa!

Gratuit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Musée Pierre Noël Adresse 11 rue Saint-Charles, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges