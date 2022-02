Spectacle de Flamenco « Momentos » Perros-Guirec, 19 février 2022, Perros-Guirec.

Spectacle de Flamenco « Momentos » Perros-Guirec

2022-02-19 – 2022-02-19

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Avec grâce, sensualité et passion, cette artiste à la technique sûre, célèbre par sa danse toute la complexité et la profondeur du flamenco. Son style très nuancé, doux et puissant assure à son zapateado une grande musicalité et lui permet d’accéder à des œuvres très variées. Elle séduit par son élégance et sa personnalité flamboyante qui la porte vers des projets mêlant tradition et innovation.

Avec le spectacle MOMENTOS, l’artiste, entourée de 2 danseurs et quatre musiciens, bouscule les codes du flamenco traditionnel en y invitant l’accordéon. Ce spectacle traduit toute la diversité des goûts musicaux de Valérie ORTIZ et sa créativité pour les costumes, les lumières et la scénographie.

Le chorégraphe Antonio NAJARRO (également directeur du Ballet National d’Espagne) offre une chorégraphie avec castagnettes sur « Benamor », extrait de Zarzuela.

Fidèle à son goût pour les costumes, les lumières et la scénographie, Valérie ORTIZ crée un « momento » unique qui saura séduire novices et aficionados du flamenco.

Rendez-vous le samedi 19 février à 21h au Palais des Congrès

Infos pratiques :

Billetterie ouverte le lundi 17 janvier 2022.

Palais des congrès – 1 rue Maréchal Foch – 22700 Perros-Guirec

Tarifs : plein = 26 €, réduit (étudiant, 13/17 ans, demandeur d’emploi) = 19 € et jeunes 6/12 ans = 10 €.

Mesures sanitaires en vigueur appliquées

Plus d’infos : http://waou-productions.com/momentos/

animation@perros-Guirec.com +33 2 96 49 02 45

dernière mise à jour : 2022-01-25 par