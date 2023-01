SPECTACLE DE FLAMENCO Assas Assas Assas Catégories d’Évènement: Assas

Hérault

SPECTACLE DE FLAMENCO Assas, 12 février 2023, Assas Assas. SPECTACLE DE FLAMENCO Assas Hérault

2023-02-12 – 2023-02-12 Assas

Hérault Assas Dimanche 12 février 2023 à 15h30

Assas – Salle des Crouzets SPECTACLE DE FLAMENCO

Danse : Marion Luna Deleria et Alexis Laurens

Chant : Jesus de la Manuela

Guitare : Antonio Cortes

Percussions : Juan Deleria Avec la participation du ballet las estrellas del sur Réservations : https://www.billetweb.fr/tablao-flamenco-assas Dimanche 12 février 2023 à 15h30

Assas – Salle des Crouzets SPECTACLE DE FLAMENCO

Danse : Marion Luna Deleria et Alexis Laurens

Chant : Jesus de la Manuela

Guitare : Antonio Cortes

Percussions : Juan Deleria Avec la participation du ballet las estrellas del sur Réservations : https://www.billetweb.fr/tablao-flamenco-assas Assas

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Assas, Hérault Autres Lieu Assas Adresse Assas Hérault Ville Assas Assas lieuville Assas Departement Hérault

Assas Assas Assas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assas-assas/

SPECTACLE DE FLAMENCO Assas 2023-02-12 was last modified: by SPECTACLE DE FLAMENCO Assas Assas 12 février 2023 Assas Assas Hérault Hérault

Assas Assas Hérault