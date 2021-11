Lille Maison Folie Wazemmes Lille, Nord [SPECTACLE] DE FIVES À BAMAKO : FRATERNITÉ ET SOLIDARITÉ SE CONJUGUENT À TOUS LES MODES Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

[SPECTACLE] DE FIVES À BAMAKO : FRATERNITÉ ET SOLIDARITÉ SE CONJUGUENT À TOUS LES MODES Maison Folie Wazemmes, 19 novembre 2021, Lille. [SPECTACLE] DE FIVES À BAMAKO : FRATERNITÉ ET SOLIDARITÉ SE CONJUGUENT À TOUS LES MODES

Maison Folie Wazemmes, le vendredi 19 novembre à 14:00

Restitution par les élèves du Lycée Aimé Césaire, d’un travail de mise en scène « Au nom du thé, du sucre et du grin » d’Issouf KONÉ, un texte beau et inspirant traitant de la jeunesse, la citoyenneté, des élections et des politiques. Après cette représentation, un temps d’échanges – débats sera proposé entre le public, les lycéens et l’ auteur-metteur en scène malien Levis Togo invité pour une résidence par l’association “Avec et Pour le Mali”. Les œuvres plastiques réalisées par les élèves avec l’aide de l’artiste plasticienne Paquita Arranz Traoré autour de la notion de fraternité seront également présentés lors de cette rencontre. _Organisé par Lycée Aimé Césaire, Avec et Pour le Mali et Paquita Arranz Traoré._ _Métro ligne 1 Gambetta / V’Lille station Maison Folie Wazemmes_

Gratuit sur inscriptions

Restitution par les élèves du Lycée Aimé Césaire, d’un travail de mise en scène « Au nom du thé, du sucre et du grin » d’Issouf KONÉ. Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison Folie Wazemmes Adresse 70 rue des Sarrazins Ville Lille lieuville Maison Folie Wazemmes Lille