Spectacle de fin d'études CNAC, 30 juin 2023, Moroges

Spectacle de fin d’études CNAC

2023-06-30 – 2023-07-01

14 14 EUR Cirque, conseillé à partir de 7 ans, durée 1h20.

Quatorze jeunes circassiens pratiquant des disciplines variées – roue allemande, corde lisse, acrodanse, roue Cyr, jonglage, trapèze ballant, bascule coréenne, tissus, corde tendue et mât chinois – sont sur scène à l’occasion du spectacle de fin d’études de la 34e promotion du Centre national des arts du cirque.

Cet exceptionnel événement mis en scène par Marie Molliens questionne les liens tissés entre cirque et théâtre. Ainsi, ces artistes de 20 à 25 ans et de nationalités diverses sont formidablement mis en valeur dans un univers proche de celui de la Cie Rasposo. Grâce à leur énergie, leur maîtrise technique, leur fraîcheur, leur créativité et le mélange de leurs arts, cette représentation grandiose et visuelle interroge leurs révoltes et leurs rêves.

Du cirque dans toute sa splendeur, boosté à l’énergie de la jeunesse !

