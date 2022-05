Spectacle de fin d’année – NiortGlace Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Spectacle de fin d’année – NiortGlace Niort, 21 mai 2022, Niort. Spectacle de fin d’année – NiortGlace Patinoire de Niort 103 Avenue de la Venise Verte Niort

2022-05-21 – 2022-05-21 Patinoire de Niort 103 Avenue de la Venise Verte

Niort Deux-Sèvres Niortglace, club de patinage artistique présentera son nouveau spectacle sur le thème des “Années Lycée” les samedi 21 mai et dimanche 22 mai. Spectacle chorégraphié par les entraîneuses : Nancy Sohie, Charlotte Lamotte et Aurore Bonnary. Sur réservation sur niortglace.fr Niortglace, club de patinage artistique présentera son nouveau spectacle sur le thème des “Années Lycée” les samedi 21 mai et dimanche 22 mai. Spectacle chorégraphié par les entraîneuses : Nancy Sohie, Charlotte Lamotte et Aurore Bonnary. Sur réservation sur niortglace.fr Niortglace, club de patinage artistique présentera son nouveau spectacle sur le thème des “Années Lycée” les samedi 21 mai et dimanche 22 mai. Spectacle chorégraphié par les entraîneuses : Nancy Sohie, Charlotte Lamotte et Aurore Bonnary. Sur réservation sur niortglace.fr NiortGlace

Patinoire de Niort 103 Avenue de la Venise Verte Niort

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Patinoire de Niort 103 Avenue de la Venise Verte Ville Niort lieuville Patinoire de Niort 103 Avenue de la Venise Verte Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Spectacle de fin d’année – NiortGlace Niort 2022-05-21 was last modified: by Spectacle de fin d’année – NiortGlace Niort Niort 21 mai 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres