Spectacle de fin d’année des élèves de l’école de musique de La Ruche Le Colisée Biarritz, mercredi 29 mai 2024.

La Ruche est un espace artistique à Biarritz qui a pour but de recevoir, partager et créer, avec comme ADN l’art.

L’école de musique regroupe des élèves de 4 ans à 79 ans dans divers ateliers comme l’éveil, le piano, la guitare, la basse, la batterie, le chant et les compositions de groupes.

La soirée se décompose en deux spectacles :

Spectacle 1 Les petits et les débutants / 18h30 (durée 1h)

Spectacle 2 Niveau intermédiaire et avancé / 20h (durée 1h) .

Début : 2024-05-29 18:30:00

fin : 2024-05-29 23:00:00

Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

