Spectacle de feu musical Vitry-le-François

Vitry-le-François

Spectacle de feu musical

Jardin de l'Hôtel de Ville Place de L'Hôtel de Ville Vitry-le-François

Jardin de l’Hôtel de Ville Place de L’Hôtel de Ville Vitry-le-François Marne Place de L’Hôtel de Ville Jardin de l’Hôtel de Ville

2022-08-05 22:15:00

Place de L’Hôtel de Ville Jardin de l’Hôtel de Ville

Vitry-le-François

Les Pyromanciens Excentriques présentent leur « Super Show », un spectacle de feu basé sur la chorégraphie, la musique, et le style. Sur des influences électro et hip hop, la prestation se démarque encore par sa volonté de rompre les codes du genre.

