S’inspirant des mythes égyptiens et de l’œuvre d’Enki Bilal, la compagnie grenobloise Histoires 100 Fins signe cette nouvelle création réunissant contes, danse, feu, et artifices dans un subtil mélange d’intime et de spectaculaire. « Nous marchons à nouveau parmi vous et moi Thot, je vais vous guider dans notre périple. » Plusieurs millénaires après leur départ de la Terre, les dieux anciens reviennent dans leur vaisseau céleste et découvrent une humanité décadente, désillusionnée, qui a perdu le goût du rêve et des histoires anciennes. Oubliés des humains, il va leur falloir vivre à nouveau le cycle de leur histoire, tisser des liens avec leurs créations, faire vibrer leurs cœurs et leurs âmes et enfin, les reconquérir. Exceptionnellement le Musée Champollion ouvrira ses portes jusqu’à 21h et sera suivit du spectacle à 21h30 dans le parc du Musée Champollion.

Nous vous recommandons de venir avec des chaises et/ou des plaids pour vous installer confortablement dans le parc du musée.

Musée Champollion 45 rue Champollion, 38450 Vif Vif Isère



