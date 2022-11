Spectacle de feu Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

Spectacle de feu Kerlouan, 21 décembre 2022, Kerlouan. Spectacle de feu

Site de Meneham Terrain des animations Kerlouan Finistère Terrain des animations Site de Meneham

2022-12-21 – 2022-12-21

Terrain des animations Site de Meneham

Kerlouan

Finistère La Compagnie Libellune vous propose un voyage à travers tous les états de la flamme : de la douce flamme du foyer à l’explosion de braises incandescentes, avec un final de feux d’artifices pétillants ! Rendez-vous sur le terrain des animations de Meneham (espace herbeux à côté du rocher du corps de garde). Terrain des animations Site de Meneham Kerlouan

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Kerlouan Autres Lieu Kerlouan Adresse Kerlouan Finistère Terrain des animations Site de Meneham Ville Kerlouan lieuville Terrain des animations Site de Meneham Kerlouan Departement Finistère

Kerlouan Kerlouan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerlouan/

Spectacle de feu Kerlouan 2022-12-21 was last modified: by Spectacle de feu Kerlouan Kerlouan 21 décembre 2022 Finistre Kerlouan Site de Meneham Terrain des animations Kerlouan Finistère

Kerlouan Finistère