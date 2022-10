Spectacle de feu « Balade de nuit »

Spectacle de feu « Balade de nuit », 26 novembre 2022, . Spectacle de feu « Balade de nuit »



2022-11-26 17:00:00 – 2022-11-26 Par la Compagnie « Entre Terre et Ciel ». Ce spectacle est un hymne à la Terre. Aimer la Terre qui nous porte car nous sommes faits d’elle. C’est un voyage joyeux et poétique pour un rêve de lumière éphémère. Samedi 26 novembre, 17h • place du Château • gratuit • vin chaud offert par Arcoboux • ouverture de l’exposition « Jeux de sociétés » dès 14h au Musée du Pays de Hanau. Pour l’ouverture des festivités de Noël au Pays de Hanau, venez découvrir ce spectacle de feu présenté par la compagnie Arcoboux. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville