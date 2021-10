Andlau Andlau Andlau, Bas-Rhin Spectacle de feu Andlau Andlau Catégories d’évènement: Andlau

Bas-Rhin

Spectacle de feu Andlau, 21 novembre 2021, Andlau. Spectacle de feu 2021-11-21 18:00:00 – 2021-11-21 18:30:00

Andlau Bas-Rhin Andlau Spectacle de feu Quand tout est sombre aux alentours, d’étranges créatures se retrouvent pour un rituel enivrant, mêlant danse, jonglerie et manipulation d’objets enflammés.

Laissez-vous emporter par un tourbillon de flammes qui émerveillera petits et grands ! Tout public Par la compagnie Art'thémis Danse, jonglerie et manipulation d'objets enflammés ! +33 3 88 08 65 24

