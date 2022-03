Spectacle de faucons Médiathèque d’Andrest Andrest Catégories d’évènement: Andrest

Hautes-Pyrénées

Spectacle de faucons Médiathèque d’Andrest, 1 avril 2022, Andrest. Spectacle de faucons

Médiathèque d’Andrest, le vendredi 1 avril à 15:00

La médiathèque Pierre Gamarra Andrest Vous invite au spectacle de faucons présenté par Le parc aux rapaces de Madiran **Vendredi 1er avril de 15h30 à 19h30** suivi d’un vernissage de l’exposition « La fauconnerie, un art, une passion sur des images de Carine Lavril et Serge Lardos ». Présenté par Mr Dinguirard

Entrée libre

Spectacle et exposition de faucons Médiathèque d’Andrest 4, espace Jean Moulin 65390 Andrest Andrest Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T15:00:00 2022-04-01T19:30:00

