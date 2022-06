Spectacle de drones Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Luc-sur-Mer

Spectacle de drones Luc-sur-Mer, 14 août 2022, Luc-sur-Mer. Spectacle de drones

20 rue Guynemer Plage de Luc sur mer – face au Casino Luc-sur-Mer Calvados Calvados Attractivité Plage de Luc sur mer – face au Casino 20 rue Guynemer

2022-08-14 22:00:00 22:00:00 – 2022-08-14 22:15:00 22:15:00

Plage de Luc sur mer – face au Casino 20 rue Guynemer

Luc-sur-Mer

Calvados Luc-sur-Mer Dimanche 14 août, venez vibrer au rythme des drones ! Un spectacle son et lumière proposé par le casino de Luc sur Mer en collaboration avec la municipalité. 100 drones lumineux éclaireront le ciel de Luc sur Mer Pour un show magique qui saura faire briller les yeux des petits et des grands sur la plage de Luc sur Mer. Dimanche 14 août, venez vibrer au rythme des drones ! Un spectacle son et lumière proposé par le casino de Luc sur Mer en collaboration avec la municipalité. 100 drones lumineux éclaireront le ciel de Luc sur Mer Pour un show magique qui saura faire… infoluc@groupetranchant.com +33 2 31 97 32 19 https://www.casinostranchant.com/luc-sur-mer Dimanche 14 août, venez vibrer au rythme des drones ! Un spectacle son et lumière proposé par le casino de Luc sur Mer en collaboration avec la municipalité. 100 drones lumineux éclaireront le ciel de Luc sur Mer Pour un show magique qui saura faire briller les yeux des petits et des grands sur la plage de Luc sur Mer. Plage de Luc sur mer – face au Casino 20 rue Guynemer Luc-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-25 par Calvados Attractivité

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Luc-sur-Mer Autres Lieu Luc-sur-Mer Adresse Luc-sur-Mer Calvados Calvados Attractivité Plage de Luc sur mer - face au Casino 20 rue Guynemer Ville Luc-sur-Mer lieuville Plage de Luc sur mer - face au Casino 20 rue Guynemer Luc-sur-Mer Departement Calvados

Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luc-sur-mer/

Spectacle de drones Luc-sur-Mer 2022-08-14 was last modified: by Spectacle de drones Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer 14 août 2022 20 rue Guynemer Plage de Luc sur mer - face au Casino Luc-sur-Mer Calvados Calvados Attractivité

Luc-sur-Mer Calvados