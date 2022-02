Spectacle de Donvor : Teatr Piba Plougastel-Daoulas, 5 mars 2022, Plougastel-Daoulas.

Spectacle de Donvor : Teatr Piba Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

2022-03-05 – 2022-03-05 Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat

Plougastel-Daoulas Finistère Plougastel-Daoulas

Fruit d’une expérience inédite de collaboration artistique et scientifique au long cours entre Teatr Piba et l’Ifremer, le spectacle Donvor voit le jour en janvier 2020. Teatr Piba y convie le public à une aventure théâtrale radiophonique et sensorielle singulière.

Un geste poétique et fantastique, livrant le récit d’une exploration de l’auteur David Wahl et de ses comparses, des grands fonds océaniques aux confins du monde occidental. Les spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif, et prennent part à un voyage sensoriel d’une centaine de minutes, évocation tour à tour onirique et réaliste, en va et vient entre plongées dans les abysses, vie à bord, et voyage initiatique.

+33 2 98 37 57 30 https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/theatre-contemporain-donvor-man16429-lt.htm

