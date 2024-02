SPECTACLE DE DAVID LAFORE Gignac, samedi 25 mai 2024.

SPECTACLE DE DAVID LAFORE

David Lafore sur scène, c’est un concert, c’est un spectacle. Seul en scène, on dirait pourtant qu’ils sont plusieurs !

Un chanteur, auteur, compositeur évidemment, mais, toujours présent, prêt à surgir, il y a aussi un comédien, tour à tour tragique et burlesque. Car la dinguerie côtoie la mélancolie, la folie souffle le chaud, le froid, parfois simultanément. Il s’agit donc d’une forme hybride, récital classique déstructuré par l’instant présent, l’urgence de faire exister tout ce qui tend à exister dans l’ombre de la salle, dans la profondeur du silence. Le concert est en constante évolution, dans le choix des chansons et dans l’ordre d’exécution. Le spectacle évolue aussi par l’improvisation, qui devient une forme fixe, pour à nouveau se transformer, et pour être remplacée par une autre. Et le public a sa part. C’est par l’énergie de la relation scène/salle que le spectacle avance. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

22 Place du Jeu de Ballon

Gignac 34150 Hérault Occitanie billetterie@lesonambule.fr

